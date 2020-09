Uitkomst peiling: veel draagvlak voor strenge coronaregels

Esther uit Zwolle is uitvaart­schrij­ver: ‘Ik geef woorden aan het gevoel’

25 september Goed afscheid nemen is bepalend voor hoe je met verlies omgaat. Daarom is het levensverhaal van de overledene tijdens een uitvaart zo belangrijk, vindt Esther Mostert (43) uit Zwolle. Ze is begonnen als uitvaartschrijver. ,,Ik ben - denk ik - de eerste die zichzelf zo noemt.”