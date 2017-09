Uitleg over bouw in spoorzone

De gemeente Zwolle doet woensdag 20 september tijdens het Spoorcafé een boekje open over de nieuwe busbrug, het nieuwe busstation en de ontwikkeling van een woonbuurt op de plek van het Hanzebad.

Het Spoorcafé vindt plaats bij Brainz aan het Lübeckplein 68 en begint om 19.30 uur. De informatiebijeenkomst loopt vooruit op de bouw in de spoorzone, die eerdaags begint. De gemeente wil belangstellenden bijpraten over 'de planning, fasering en overige wetenswaardigheden'. Er zijn eerste schetsen te zien van het nieuwe wijkje dat op de plek van het voormalige Hanzebad gaat verrijzen. Omwonenden krijgen uitgelegd hoe ze kunnen meepraten over die ontwikkeling.