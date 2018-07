Uitschuifbare wapenstok na proeven in Deventer en Zwolle landelijk door politie ingevoerd

Trouwring kwijt? Eeuwig zonde! Chantal uit Zwolle weet waarom

15:45 Het is die tastbare herinnering aan de mooiste dag van je leven. En dan rolt zo'n gouden trouwring in een putje of raak je 'm kwijt tijdens een uurtje sporten. Om gek van te worden. Chantal Kluiver (35) uit Zwolle kan erover meepraten. Vorige week kreeg ze heel even hoop, door een verhaal in de Stentor over verloren voorwerpen. Maar helaas...