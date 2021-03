Uitslag is al binnen, maar in de IJsselhallen in Zwolle tellen ze nog de hele dag door. Voor het eerst: ‘Heel secuur werkje’

Wapen­vondst Zwolle: politie doet inval bij ‘De Gier’, vermeend handlanger van geliqui­deer­de Henk Wolters

16 maart De politie heeft dinsdag invallen gedaan in de woning van Zwollenaar Michel ‘De Gier’ B. (44) aan de Zwolse Weidesteenlaan en in een woning aan de Leonard Springerlaan in Meppel. De woningen zijn uitgebreid doorzocht door de politie, op zoek naar wapens. De politie bevestigt dat de 44-jarige bewoner van een van de huizen is opgepakt op verdenking van wapenbezit en wapenhandel. Hij wordt door de politie gelinkt aan de wapenvondst in een Zwols bosje afgelopen najaar.