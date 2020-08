Uitslag poll: grote meerderheid vindt alleen nog elektrische huurbootjes in Zwolse binnenwateren goed idee

Zwolse vrouw hoort op vakantie­adres dat auto op haar oprit is uitgebrand: ‘De auto is van mijn ex-man, het is bizar’

10:18 Terwijl de bewoonster van haar laatste vakantiedagen in Frankrijk geniet, verwoest een vlammenzee vrijdagavond een auto die op haar parkeerplaats aan de Jac. P. Thijsselaan in Zwolle geparkeerd staat. ,,Ik werd 's avonds door de politie gebeld dat de auto op mijn parkeerplaats was uitgebrand. Ik ben me rot geschrokken. De auto is niet eens van mij, maar van mijn ex-man.’’