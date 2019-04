Uitslag Stentor-poll: water mee geven naar school? Ja, natuurlijk!

De Stentor vroeg lezers of zij hun kroost water mee durven te geven in plaats van een zoet drankje zoals appelsap, ranja of fruitmelk. Zo'n driekwart van de deelnemers koos voor de optie ‘Ja, natuurlijk’ en geeft zijn kind zonder twijfelen een flesje water mee in plaats van een sapje, fruitmelk of iets anders.

Soms zoet drankje

Met 11 procent kiest ongeveer één op de tien voor de optie ‘Nee, wat een onzin!’. Van de deelnemers zegt 15 procent soms wel zoete drankjes mee te geven, want een keertje is niet zo erg. Er was niemand die koos voor ‘nee, want andere kinderen krijgen ook zoete drankjes mee.’ De poll werd in totaal 193 keer ingevuld.

Een mierzoet flesje cola of blikje Ice Tea mee naar school is not done op christelijke basisschool De Ark in Zwolle Zuid. ,,Daar zeggen we wat van”, meldde juf Christa van groep 2 eerder aan deze krant. ,,Maar we overdrijven het niet. Met snoep tijdens een verjaardag doen we weer helemaal niet moeilijk. Het is uiteindelijk de verantwoordelijkheid van de ouders.”

Wat vind jij? Stem hieronder!