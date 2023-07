Uitsluitend voorgerechten bestellen... Is dat raar?

indebuurt.nl Nieuw schilderij onder de Sassen­poort: 'Dit is het échte verhaal waarom wij Blauwvin­gers heten'

Kregen Zwollenaren de geuzennaam Blauwvingers omdat we dagenlang onze vingers blauw telden met muntgeld? Of toch niet? Onder de Sassenpoort pronkt sinds 21 juli een nieuw schilderij van kunstenaar Dennie Boxem (40) met het ‘echte verhaal’ over waarom Zwollenaren Blauwvingers heten.