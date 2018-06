Uitspraak Zwols foodcourt bij de A28 vertraagd

De Raad van State streeft altijd naar een uitspraak binnen zes weken, licht woordvoerder Gert-Jan Klapwijk toe. ,,Maar bij complexe uitspraken kan dat inderdaad langer duren. Dat is hier ook het geval." Reggestede Invest staat ondertussen al in de startblokken voor de bouw van het foodcourt, zegt Jan Westerik van de Lochemse projectontwikkelaar. ,,We denken nu in juni of begin juli duidelijkheid te hebben. Maar je weet nooit precies wanneer een uitspraak komt." Westerik gaat nog steeds uit van een positief resultaat. ,,Daar is eigenlijk bij ons geen twijfel over. Maar het moet altijd bevestigd worden natuurlijk."