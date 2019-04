Uitvaartplanning voor altijd veilig, ook als app Stervensdruk uit Zwolle ermee stopt

Video Verdachte granaataan­slag Zwol­le-Zuid ‘uitgeslo­ten als dader’, onderzoek terug bij af

9:46 Het onderzoek naar de dader van de granaataanslag in Zwolle-Zuid twee maanden geleden lijkt terug bij af. De politie laat weten dat de persoon die na tips werd genoemd als mogelijke dader, inmiddels ‘uitgebreid is onderzocht’ en wordt ‘uitgesloten als dader van die feiten'. De politie komt daarom opnieuw met de eerder gestelde vragen in het onderzoek, ‘omdat we helaas daarop nog geen antwoorden hebben'.