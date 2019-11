Uitvalpercentages jongens op de pabo blijft een zorgenkindje

Een tegenvallende stage wordt als belangrijke oorzaak genoemd van de hoge uitval onder mannelijke pabo-studenten na het eerste jaar, Dat komt naar voren in het in 2009 gepubliceerde rapport ‘Meer jongens op de pabo’ van het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt. ‘De stage is hét moment waarop de studenten er achter komen of lesgeven wel of niet iets voor ze is. Jongens zien zichzelf vooral als leraar in de bovenbouw. Een stage in de onderbouw spreekt ze minder aan, zeker als dit de eerste stage is.’ Bij Saxion speelden ze hier in 2008 al op in met het vernieuwen van de opleiding. Één van drie punten die toen werd ingevoerd is dat jongens geen stage meer hoeven te lopen in de onderbouw als ze dat niet willen, zo liet voormalig pabo-directeur Jan-Auwke Diepenhorst aan de Hogeschool Saxion optekenen in diezelfde rapportage.