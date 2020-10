‘Uitverkocht’ Hedon: surrealistische aanblik, maar perfecte ambiance voor Zuid-Afrikaanse zanger

Van Karnebeek­tun­nel in Zwolle in twee richtingen open voor auto’s

8 oktober De Van Karnebeektunnel in Zwolle gaat volledig open voor automobilisten. Een proef van een jaar moet uitwijzen wat de gevolgen zijn voor de omgeving. De ov-tunnel is al een tijdje in één richting open, vanwege de werkzaamheden bij het station.