Uitzwaaiwedstrijd Leeuwinnen in Zwolle: voor het eerst weer voor volle tribunes

Verdachte van moord op Syrische actrice in Zwolle naar Pieter Baan Centrum voor onderzoek

14 juni Zwollenaar Waël D. gaat voor psychisch onderzoek naar het Pieter Baan Centrum. De man wordt verdacht van de moord op de Syrische actrice Raifa Al-Riz in Zwolle. Zij is in maart in haar woning om het leven gekomen. Waël D. zit sindsdien in de cel. Al-Riz heeft in Syrië en Nederland geacteerd in films en televisieseries.