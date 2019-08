Unicorns, roze shotjes en de eerste Drag Bingo is gespeeld: Zwolle Pride 2019 barst los in Zwolle

Bierdrin­kers in Overijssel gruwen van alcohol­vrije variant

10:28 Inwoners van Overijssel houden niet van een alcoholvrij biertje. Van alle provincies in Nederland is in deze provincie een alcoholvrije Radler of malt-biertje het minst populair. Bijna zeventig procent van de inwoners drinkt nooit een dergelijk drankje, blijkt uit enquête-onderzoek van instituut Kieskompas in opdracht van databureau LocalFocus.