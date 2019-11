Uniek beeld: eerste foto van deportatie Joden buiten Amsterdam duikt op in Zwolle

Alle deportatiefoto’s die we tot dusver kennen zijn gemaakt in Amsterdam, zegt NIOD-beeldonderzoeker René Kok. Voor het standaardwerk De Jodenvervolging in foto’s. Nederland 1940-1945 dat vorig jaar verscheen, heeft hij uitputtend onderzoek gedaan naar beeldmateriaal van deportaties buiten de hoofdstad. ,,Ik heb ze niet gevonden. Ook niet in Utrecht, Den Haag en Rotterdam. Dat bevreemdt me, maar het is nu eenmaal zo. Had ik deze foto eerder gezien, dan had ik hem zeker in het boek opgenomen.’’ Wel bestaat er enkele seconden aan bewegend beeld van het afvoeren van Joden in Leeuwarden.