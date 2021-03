Unieke beelden: vier otters zwemmen samen in Zwolse stadsgracht

Maatje Jorik (26) drinkt vaak een biertje met Henk (68), en hij is niet de enige: stichting Hart voor Zwolle groeit flink, mede ‘dankzij’ corona

22 maart Die ene 90-plusser die zei liever dood te gaan aan corona, dan aan eenzaamheid. De vrouw die in tranen bedankte voor de maaltijd die studenten aan de deur brachten. Of Henk (68), die eens in de twee weken door Jorik op sleeptouw wordt genomen voor een wandeling of een biertje. Bijzondere verhalen te over bij Hart voor Zwolle, maar anderhalf jaar geleden stond de stichting die jongeren koppelt aan kwetsbaren nog op omvallen. Over de wederopstanding en groei, mede ‘dankzij’ corona.