Universiteit Groningen gaat huisartsentekort in de regio te lijf met opleiding in Zwolle (maar of het werkt?)

Zwolse studenten houden gratis pubquiz bij Het Vliegende Paard

Ben je een student, weet je alles over het studentenleven in Zwolle? En denk je genoeg kennis te hebben over financiën van studenten? Dan kun je aankomende maandag (30 mei) deelnemen aan een pubquiz in Het Vliegende Paard in Zwolle.

24 mei