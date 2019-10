Unplugged concerten Typhoon in Dominicanenkerk Zwolle helemaal uitverkocht

UpdateBinnen no time zijn de beide concerten in de Dominicanenkerk van Typhoon zowel online als in Plato Zwolle helemaal uitverkocht. Dit laat de rapper weten op zijn Instagramaccount .

Eerder vanmorgen waren er bij Hedon technische problemen waardoor de site van het poppodium nietof nauwelijks bereikbaar was. ,,Waarschijnlijk door de grote belangstelling,” zo liet een medewerker van Hedon weten.

Uitverkocht

Ondanks de storing was het een aantal mensen toch gelukt om kaartjes te bestellen. Binnen een uur was het eerste concert dan ook helemaal uitverkocht en werd er een extra show op 13 december aangekondigd. Ook deze kaartjes waren lastig te verkrijgen via de site van het poppodium in Zwolle.

Plato Zwolle

De Plato in Zwolle had tot een uur of twaalf nog fysieke kaartjes te koop maar ook daar zijn beide shows helemaal uitverkocht. Paul van ‘t Veer medewerker van Plato liet eerder vandaag weten dat hij vanmorgen aan iedereen die voor de deur stond, een kaartje kon verkopen. ,,Voor de extra show hebben we nog kaartjes, zo lang de voorraad strekt natuurlijk.’’

De rapper bedankt op zijn instagram iedereen voor het kopen van een kaartje: ‘Lieve vrienden, super bedankt dat jullie zo snel een kaartje wilden kopen voor ons optreden in de Dominicanenkerk in onze hometown Zwolle. Het is helemaal uitverkocht en daarom mag ik een extra show aankondigen op vrijdag de 13e. Het wordt een geluksdag, een liefdesdag. Ik hoop jullie allemaal te zien! We gaan het jaar op een hele bijzondere manier afsluiten.’

Unplugged

Typhoon treedt op 13 en 14 december op in de Dominicanenkerk in Zwolle. In de aankondiging van Hedon staat dat Typhoon een bijzonder jaar afsluit in de Dominicanenkerk met een akoestische set onder de noemer ‘Typhoon Special’. Daarbij zal hij in ‘unplugged’-stijl zijn meest bekende nummers spelen in een intieme setting.