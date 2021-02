UPDATE | 13-jarige jongen uit Zwolle is na nacht vermissing weer aangetroffen

In memoriam Hennie Kenkhuis (68) uit Zwolle overleden, oud-wethouder wiens hart bij Zwolsche Boys lag

19 februari Voormalig wethouder Hennie Kenkhuis is op 68-jarige leeftijd overleden. Hij was al enige tijd ziek. Zwolle verliest in hem een man die zich de voorbije decennia op allerlei terreinen in de stad verdienstelijk heeft gemaakt. Van het kunstgras bij zijn voetbalclub Zwolsche Boys tot de ontmanteling van het Stedelijk Museum Zwolle.