UPDATE: Pasar Malam in IJsselhallen gaat niet door

Nader onderzoek naar mishande­ling waarbij Younes op Bevrij­dings­dag in Zwolle in coma werd geslagen

16:16 In de zaak rond een ernstige mishandeling op Bevrijdingsdag in Zwolle volgt nader onderzoek. Zo wordt op verzoek van de raadsman van de verdachte bekeken of het drankgebruik van het slachtoffer van invloed was op diens letsel.