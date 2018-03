Urban Trail voor tweede keer in Zwolle

Mobiel stembureau trekt door Zwolle

15:01 De stembussen stonden vannacht nog in het café Vliegend Paard, vanochtend in Zandhove en tussen 13.30 en 15.00 in woonzorgcentrum de Venus, ter hoogte van de IJsselbrug. Het mobiele stembureau van Zwolle trekt door de stad, op weg naar kiezers die - met uitzondering van die in het café vannacht - veelal slecht ter been zijn.