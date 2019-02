Urban Trail Zwolle 2019 gaat dwars over historisch schip

Kerken en theaters

De KLM Urban Trail Series bestaat uit dertien runs per jaar door verschillende steden. Zo’n Urban Trail laat lopers gedurende 5 of 10 kilometer kennismaken met bezienswaardigheden van een stad. Deelnemers lopen over pleinen en bruggen, door kerken en theaters en langs veel andere locaties die ze normaal niet tijdens een sportevenement zouden bezoeken.

Kiezen

Dit jaar kunnen deelnemers bij het inschrijven kiezen of ze gaan hardlopen of wandelen. Volgens Michelle Mencke, Projectmanager van de KLM Urban Trail Zwolle, is dit een goede toevoeging. “De nieuwe mogelijkheid om te wandelen maakt het toegankelijker voor een nieuwe doelgroep om op ontdekkingsreis te gaan door Zwolle”, laat ze weten. Hoewel de start- en finishlocatie voor iedereen gelijk is, is het op het parcours nog mogelijk voor deelnemers om te kiezen of ze 5 of 10 kilometer willen rennen of wandelen.