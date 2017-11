Urenlang oponthoud door berging vrachtwagen langs A28

Inmiddels is gestart met de bergingswerkzaamheden. De inhoud, vloeibare suiker, is via een slang overgeheveld naar een andere tankwagen. De gestrande truck wordt uit de berm gehaald met een kraan.



Vanwege de werkzaamheden is de rechter rijstrook van de tweebaansweg dicht. Er zijn schermen geplaatst om te voorkomen dat het verkeer wordt afgeleid. De ANWB verwacht dat de weg pas rond 15.00 uur weer vrij is. De vertraging is ongeveer een kwartier tot een half uur.