Vaatje haring brengt 16.650 euro op in Zwolle

,,Het is een heel mooi bedrag en wij zijn er enorm blij mee,'' reageert Anja Seubers namens de stichting. Het vaatje werd via een Amerikaanse veiling aan de man gebracht. Iedereen die op het Kerkplein een bod deed was dit bedrag sowieso kwijt aan het goede doel. ,,Wij begonnen met 150 euro. Dit werd een aantal keer geboden en op het einde was er iemand die 2000 euro bood, alleen bracht deze bieder het vaatje weer terug in de veiling.'' In de tweede ronde gingen Peter Brummelman en Simon Latumalea van SkinEffects Zwolle met een geboden bedrag van 1100 euro met het vaatje aan de haal.