Vacature-offensief De Librije levert drie koks op. ‘We zitten bijna weer op oude level’

Het driesterren-etablissement kwam eind vorige maand in het nieuws omdat De Librije voor het eerst actief op zoek moest naar koks. Er is in Nederland een schreeuwend tekort aan koks. Zelfs sterrenrestaurants hebben daarmee te maken. ,,Anders heb ik een wachtlijst. Nu moet ik voor het eerst in dertig jaar zelf op zoek. Zo heftig heb ik het nog nooit meegemaakt”, schetste Jonnie Boer een paar weken geleden de nood.

Alleen al in De Librije werken 24 koks. Tot voor kort stonden culinaire talenten er in de rij voor een baan, maar dat is niet meer zo vanzelfsprekend. Dus startte het echtpaar een vacature-offensief op social media. Via LinkedIn riepen zij koks op en met succes. De vacature werd meer dan 10.000 keer bekeken en leverde uiteindelijk acht serieuze sollicitatiebrieven op. Drie koks werden aangenomen. Daarover is het echtpaar 'superblij’.