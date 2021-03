Vaccineren in IJsselhallen in Zwolle morgen weer van start: ‘Constructie wordt versterkt’

UPDATE & VIDEO En weer brandt een auto uit in Zwolle, brandstich­ting uitgeslo­ten

11:25 De brandweer van Zwolle heeft vannacht een auto moeten blussen in de Zwolse wijk Holtenbroek. Het is de zoveelste autobrand in de stad. De politie hield in eerste instantie rekening met brandstichting, maar dat is inmiddels uitgesloten.