Vader en zoon Pot treffen elkaar meteen bij de start van de competitie, Be Quick’28 tegen ZAC: ‘Ze denken allebei na over het spelletje’

Alsof het zo heeft moeten zijn speelt Arnie bij zijn terugkeer als hoofdtrainer in het prestatieve voetbal, na vijf jaar in de luwte, gelijk tegenover zijn zoon in de eerste competitiewedstrijd. Met zijn onveranderde wil om te winnen is het geen vraag of de ZAC-trainer zijn spelers gaat wijzen op de zwakke plekken bij Be Quick’28, ook al gaat dat ten koste van zijn zoon. ,,Niek is de rapste niet. Als we daar voordeel kunnen pakken gaan we dat natuurlijk wel doen. En hij moet zich daar maar tegen wapenen”, zegt Arnie. ,,Logisch”, knikt Niek, die niet opkijkt van het antwoord. Een van de vele dingen waarin de twee op elkaar lijken is de absolute wil om te winnen.