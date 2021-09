Vader en zoon runnen in Zwolle ‘stripfabriek’ van gestolen auto’s: ‘Rotte appels van de branche’

Vrouw bij winkelcen­trum in Zwolle bespuugd en belaagd, 24-jarige man aangehou­den

15 september Bij het winkelcentrum De Dobbe in de Zwolse wijk Aa-Landen is dinsdagavond een vrouw van 27 jaar uit Zwolle lastiggevallen door een man. Zij is daarbij bespuugd en fysiek belaagd. De politie kon niet veel later een 24-jarige man uit Zwolle aanhouden. Hij zit nog vast.