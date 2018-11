Vader en zoon uit Zwolle zingen voor WarChild

Cel dreigt voor Zwolse No Surrender-lijf­wacht vanwege drugshan­del

20 november Voor het dealen van cocaïne eiste justitie dinsdag tien maanden cel tegen de uit Zwolle afkomstige Ayhan B. De 51-jarige B. zou dat in 2016 hebben gedaan in Drenthe, Groningen en Duitsland toen hij lid was van motorclub No Surrender.