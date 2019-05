Vader Herman Brood was geen landverrader, maar verzetsheld

Roos schreef over Joop Brood in een artikel op de de site van Historiek. Het artikel is gebaseerd op een boek dat de Haarlemse historicus uitbracht over vermeende landverraders uit Heemskerk en omstreken. Brood senior werd geboren in Zwolle, maar zijn ouders togen in de jaren twintig voor werk naar Beverwijk. Daar ontmoette Joop Brood de Heemskerkse bakkersdochter Bep Schipper, de latere moeder van Herman Brood.

SS

Bep en Joop trouwden in 1941 en gingen in Heemskerk wonen, waar Joop in 1943 rondliep in het uniform van de Landstorm Nederland, die onder bevel van de SS stond. Brood senior werd daarom na de bevrijding door Heemskerkers aangegeven bij de Politieke Opsporingsdienst, die jacht maakte op NSB’ers en andere collaborateurs.

Uit onderzoek blijkt echter dat Joop Brood tijdens een verlof in contact was gekomen met de Veluwse ondergrondse. Hun commandant Berend Dijkman (‘Piet van de Veluwe’) was verzocht Brood om spionagewerk te verrichten binnen Landstorm. Later dook Brood senior onder in het Veluwse Voorthuizen waarvandaan hij levensgevaarlijke opdrachten uitvoerde namens het verzet. Na de oorlog zou hij terugkeren naar Zwolle.

Landverrader

In Heemskerk bleef Joop Brood echter bekend staan als landverrader, Brood verdedigde zich er niet tegen. De Roos duikelde uit archieven een brief uit het voorjaar van 1945, waarin Brood schrijft aan ‘zwager Henk’ dat hij helemaal geen zin heeft om zich te verantwoorden tegenover ‘mensen die met de armen over elkaar hun zwarthandeltje plegen en zondags met een vroom smoelwerk in de kerk zitten.’