Vakantietips: Van een paaseierenbeurs tot het WK baanwielrennen

Vogels kijken

Volledig scherm Archieffoto van de vogels op de Zwolse Vogelmarkt. © Frans Paalman Tienduizenden vogels, stands met honderden boeken en volière-benodigheden én diverse soorten zaden. Klinkt dat als muziek in je horen? Dan moet je zaterdag 24 februari een bezoek brengen aan de IJsselhallen in Zwolle. De vogelmarkt heeft maar liefst een oppervlakte van tienduizend vierkante meter. De vogels zijn van 8.30 tot 14.00 uur te bewonderen, kaartjes aan de kassa kosten acht euro.

Paaseierenbeurs

De paaseierenbeurs vindt dit weekend weer plaats in Apeldoorn. Bij de Keizerskroon laten 25 ei-kunstenaars zien dat een kunstwerk maken van een ei een 'eitje' is. Beschilderd met acryl, aquarel of olieverf: niks is te gek op de paaseierenbeurs. De entree bedraagt drie euro per persoon.

Lekker zwemmen

Het is weer voorjaarsvakantie en dus is het tijd voor de Zwemvierdaagse in Dronten. Maandag gaat het spektakel weer van start, er wordt dan gezwommen tot vrijdag. Je kunt zelf vier dagen kiezen waarop je wilt zwemmen, je kunt kiezen tussen 250, 500, 1000 of 2000 meter. Elke dag kun je tussen 18:00 en 20:00 uur in zwembad Overboord in Dronten de gewenste afstand zwemmen.

Het WK Baanwielrennen

Volledig scherm Archieffoto: Elis Ligtlee op de baan van Londen. © Panoramic Wereldkampioenschappen bij Omnisport in Apeldoorn! Van 28 februari tot en met 4 maart vindt het WK Baanwielrennen plaats. Er komen veel renners uit Apeldoorn en uit de Veluwe in actie, zoals Jeffrey Hoogland, Elis Ligtlee en Shanne Braspennincx.

Rennend op de Hoge Veluwe

Komen er altijd extra kilootjes aan tijdens de vakantie? Dat kun je dan nu voorkomen. Sinds deze maand organiseert Park De Hoge Veluwe een hardloopevenement: Het Nieuwe Hardlopen. Volgens het park krijg je tijdens het lopen meer aandacht voor de eigen, sta je beter in 'eigen kracht' en door middel van ademhalingstechnieken heb je een bewustere beleving. Voor vijf euro kun je op vrijdagochtend van 10.00 tot 11.00 uur in stilte deze training volgen.

