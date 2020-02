Vakbond en PVV Overijssel uiten opnieuw zorgen over veiligheid treinpersoneel Keolis

video Plotsklaps staan Nine en Yoanique te zingen voor 1300 man

12:54 Je zult na de generale repetitie van het Rabo Regio Concert maar aan bordje lasagne zitten en dan de vraag krijgen of je Trijntje Oosterhuis kunt vervangen. Het overkwam zaterdagavond Nine Roest (25) en Yoanique Hillen (22), zangeressen van het Scala Musicalkoor. Een paar uur later kregen ze een staande ovatie van de 1300 bezoekers, waarmee de evenementenhal van De Meenthe helemaal uitverkocht was.