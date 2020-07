Vakbond kondigt ‘hete zomer’ aan na demonstratie bij Wehkamp in Zwolle

Eerste staking ooit op komst bij Wehkamp Zwolle vanwege ontslag­golf

20 juli Voor het eerst in de geschiedenis wordt er gestaakt bij Wehkamp. De komende dagen leggen medewerkers van het hoofdkantoor in Zwolle hun werk neer. Zij sluiten zich aan bij medewerkers van het distributiecentrum in Maurik. Zij legden vanmiddag al hun werk neer, nadat een ultimatum voor een goed sociaal plan was verlopen.