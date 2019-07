Vakbond voor pluimveehouders: uitspraak handelen NVWA in fipronilcrisis ‘zorgelijk’

Hennie de Haan, voorzitter van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP), noemt de uitspraak van de rechter in de fipronilcrisis ‘zorgelijk’. Het is volgens de vakbond ‘opnieuw een harde dreun voor de boeren’.

Vanmorgen werd bekend dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) juridisch gezien niet heeft gefaald in het toezicht voor en tijdens de fipronilcrisis in 2017. Dat heeft de rechter beslist in de rechtszaak die de NVP, brancheorganisatie LTO en 124 kippenboeren hadden aangespannen.

,,Sommige boeren zijn er misselijk van”, weet De Haan. ,,Het ging ons er niet om dat we tot het laatste dubbeltje schade zouden terugkrijgen. Wel hoopten we op erkenning dat het niet alleen de schuld was van de boeren”, reageert De Haan teleurgesteld.

Minder schade

,,Het feit dat de NVWA de sector niet hoeft te informeren wanneer het mis gaat en er vervolgens niet bestuursrechtelijk is opgetreden is volgens ons een fout geweest”, vindt De Haan ,,De rechter heeft echter niet inhoudelijk bekeken of een andere afweging van de NVWA zou hebben geleid tot bijvoorbeeld minder schade.”

Dat de toezichthouder nu blijkbaar juridisch gezien niets verkeerd heeft gedaan, is volgens de NVP-voorzitter is zijn algemeenheid ‘zorgelijk’. ,,De overheid is op deze manier niet je bondgenoot. We zijn aan de goden overgeleverd.”

Perspectief

Ook voorzitter Eric Hubers van de Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO) is teleurgesteld. De belangenclub gaat samen met de NVP onderzoeken of het zinvol is om een hoger beroep in te stellen in de zaak tegen de NVWA. Volgens Hubers biedt de uitspraak wel perspectief. ,,Wij vinden nog steeds dat pluimveehouders niet hadden kunnen handelen om dit te voorkomen”, reageert Hubers. ,,Aan de andere kant begrijp ik dat het heel ingewikkeld is om de overheid aansprakelijk te stellen. We gaan het vonnis nu goed bestuderen en beslissen daarna of het zinvol is om in hoger beroep te gaan.”

Nog altijd gevolgen

De totale schade wordt door de NVP geraamd op 100 miljoen euro, waarbij 363 boerenbedrijven zijn getroffen. Ongeveer zes locaties zijn volgens voorzitter De Haan nog op slot vanwege de fipronilcrisis. ,,Dat gaat dan vooral om schuren die niet meer worden gebruikt voor het houden van dieren. Het zijn boeren die zijn gestopt of die de betreffende schuur niet meer gebruiken.”