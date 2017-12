Vakbond woest over contant geld in bus

Vakbond FNV is woest op de provincies Gelderland, Overijssel en Flevoland, omdat in deze regio’s in het nieuwe jaar nog één of meerdere maanden met contant geld in bussen betaald kan worden. ,,Dat is tegen de afspraken die we anderhalf jaar geleden gemaakt hebben”, foetert bestuurder Wilfred Jonkhout van FNV Streekvervoer. ,,Als er een overval plaatsvindt, dan weten we deze provincies te vinden…”

De vakbond maakte na een hausse aan overvallen op bussen, onder andere in Apeldoorn, afspraken met vervoerders. Vanaf 1 januari mag er niet meer met contant geld betaald worden in de bus. Want dan is er voor criminelen niets meer te halen. ,,De provincies steunden die gedachte destijds”, zegt de vakbond-zegsman. Vervoerders in Oost-Nederland hebben de bussen al aangepast.

Onveilig gevoel

Maar volgens FNV trappen verschillende provincies nu op de rem. ,,Zij willen één of meerdere maanden in het nieuwe jaar contante betalingen nog toestaan. Dat druist volledig tegen de afspraken in. Chauffeurs maken zich hier grote zorgen over. Ze voelen zich onveilig”, stelt Jonkhout. ,,Vervoerders Qbuzz en EBS hebben zelfs hun bussen niet eens gereedgemaakt voor cashless betalen.” Ook Zuid-Holland en Utrecht krijgen kritiek van FNV.

Verantwoordelijken

De vakbond waarschuwt: ,,Mochten er na 1 januari overvallen op bussen plaatsvinden, dan gaan we niet alleen achter de daders aan, maar weten we ook de verantwoordelijken te vinden. Werkgevers zoals Qbuzz en EBS kunnen we juridisch aanpakken, want daar hebben we afspraken mee. Provincies zullen we er publiekelijk op aanspreken als het misloopt.”

Gewenperiode