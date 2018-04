Vakbonden: distributiecentrum Office Depot in Zwolle gaat dicht

Petitie

Office Depot is tot nu toe niet bereikbaar voor commentaar. Het bedrijf is de grootste leverancier van kantoorartikelen en -diensten in Europa. In totaal werken er ongeveer 6.000 mensen, waarvan 70 bij het distributiecentrum in Zwolle. Het bedrijf is al jaren in Zwolle gevestigd. In 2009 werd nog een vernieuwd distributiecentrum in gebruik genomen op industrieterrein Hessenpoort. Office Depot investeerde destijds ruim 21,5 miljoen euro in de uitbreiding van het distributiecentrum. Volgens het bedrijf was uitbreiding toen nodig om groei op te kunnen vangen.