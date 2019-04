Vakbonden luiden noodklok: ‘Veiligheid passagiers in Keolis-treinen Zwolle niet in orde’

De veiligheid van passagiers en personeel op de treintrajecten Zwolle-Enschede en Zwolle-Kampen is ernstig in het geding. Dat concluderen vakbonden CNV Vakmensen en BOA ACP na een bijeenkomst met machinisten en service & veiligheidsmedewerkers van Keolis. ,,Keolis en de provincie Overijssel moeten nu snel met maatregelen komen.’’

Concrete aanleiding voor de bijeenkomst was een zwaar geweldsincident, waarbij een zwartrijder een medewerker van Keolis ernstig mishandelde. Wat het personeel betreft is de maat nu vol. ,,De veiligheids- en serviceactiviteiten op de treinen zijn een sluitpost geworden en dat is een slechte zaak”, zegt CNV Vakmensen-bestuurder Peter de Ridder. ,,Keolis en de provincie Overijssel mogen zich dat aantrekken. De treindiensten bewijzen hun bestaansrecht gezien de volle treinen en hier hoort gewoon een goed niveau van veiligheid bij.’’

Onderbezetting

Volgens medewerkers van Keolis is een kwart van de treinen niet bemand met service & veiligheidsmedewerkers, is er slechte bereikbaarheid bij calamiteiten en is de formatie veel te krap. Zeker in het weekend is er vaak sprake van onderbezetting.

De Ridder: ,,We willen in overleg met Keolis Rail en de provincie Overijssel om de situatie te verbeteren. Wat ons betreft is uitbreiding van de formatie een hele serieuze optie. Ook de provincie heeft hier als opdrachtgever een rol in, namelijk het uitbreiden van budgetten. De medewerkers op de trein zijn erg boos en willen zo snel mogelijk verbetering van hun werkomstandigheden.’’