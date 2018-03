Vakkanjers aan de slag met wateroverlast

Achttien teams van de Scouts (vmbo 1) en vijf teams van de Pioneers (vmbo 3+4) kwamen in actie. ,,Wij werken toe van een schoolfinale naar regiofinale tot een landelijke finale", zegt Sonja van Amerongen van Vakkanjers. De opdrachtgever dit jaar is de Unie van de Waterschappen.

De bedoeling is dat leerlingen creatieve en frisse ideeën ontwikkelen. ,,De twee winnaars van deze regiofinale hebben de kans om hun project te verbeteren voor de finale op 14 juni in Utrecht. Er is in deze fase ook nog een wildcard te verdelen."

Scouts

Leerlingen uit leerjaar één van het vmbo hebben ideeën bedacht die wateroverlast moeten tegengaan of ervoor zorgen dat regenwater wordt opgevangen. ,,Andere ideeën die maatschappelijke waarde hebben mogen ook", zegt van Amerongen. Tijdens presentaties van de 'Scouts' komen ideeën voorbij als een Treinbezem, Bootdrome en een Dierenbox. Namens Zwolle doen hier het Greijdanus College en Thorbecke Scholengemeenschap aan mee.

Volledig scherm Pioneers van het Thorbecke scholengemeenschap met hun Magic Fountain. Van links naar rechts: Dylan Mulder, Menno Kleijn, Gert-Jan Mulder en Jens Kamerman © Frans Paalman

Pioneers

Laatstgenoemde school doet ook mee bij de Pioneers, waar de teams dezelfde opdrachten hebben. Gert-Jan Mulder, Menno Kleijn, Dylan Mulder en Jens Kamerman uit 4 vmbo hebben vandaag een standaard voor een vlogcamera gemaakt en presenteren hun 'Magic Fountain' onder de teamnaam GMDJ Techniek. ,,Het is gemaakt om water in op te slaan. De bak zit gekoppeld aan een pomp. De fontein heeft muziek en verlichting. Zo is het ook leuk voor de buurt. Dit is op een kleine schaal, maar is ook in het groot te gebruiken."

De jongens doen niet alleen mee voor de winst, maar ook zeker voor het plezier. ,,Je leert elkaar zo ook beter kennen", zegt Kamerman. ,,De kwaliteiten van iedereen worden duidelijk." De jongens hebben voorafgaand aan de wedstrijd de fontein gemaakt en werkten vandaag aan een deelopdracht. ,,Een bijopdracht is dat wij een standaard maken voor de vlog", zegt Kamerman. ,,De Magic Fountain hebben wij met de aanhanger hierheen gebracht. Niet alles werkt perfect dus ik denk dat we daar wat punten op gaan verliezen." Dat blijkt wel als Kamerman de fontein aanzet. ,,Het is een apart geval. We hebben hem niet helemaal goed ingesteld waardoor het water alle kanten opspuit."