Valentijnsdiner in een politiecel? In Zwolle kan het!

De uiteindelijke winnaars vinden zichzelf vanmiddag vanaf 17.30 uur terug achter gesloten deuren in een van de cellen in het hoofdbureau aan de Koggelaan 8 in Zwolle. Daar kunnen ze genieten van een 'gecellig' etentje met bijpassende maaltijd.



,,We hebben in totaal zo'n dertig cellen hier'', vertelt Michael. ,,De cel die we hiervoor gebruiken staat nagenoeg altijd leeg, dus dit leek ons een ludiek plan. De mensen die hier echt in de cel zitten, zitten boven. Dus zij hebben uiteraard hun privacy.''



Maar wat als de cel vanmiddag toch ineens écht bezet is? ,,Dan gaat het niet door. Maar dat is erg onwaarschijnlijk.'' Grappend: ,,Tenzij er ineens vijftig hooligans opgepakt worden op het station.''