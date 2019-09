Vallende pot pastasaus raakt vrouw met kinderwagen in Zwolle op haar na

Stegeman jaloers op intensi­teit en agressivi­teit Groningen: ‘Wij zijn met PEC in fases heel, heel, heel matig’

21 september John Stegeman was totaal niet te spreken over het machteloze optreden van PEC Zwolle in Groningen, waar het met 2-0 ten onder ging. Volgens de trainer is de weg naar de middenmoot voor zijn wisselvallige eredivisieploeg nog lang. ,,We moeten veel stabieler worden.”