Van 24 naar 5 wissels: spoor bij Zwolle nu een stuk overzichtelijker

video Snacks, ballonnen en protest­lied tijdens staking bij Vitens in Zwolle

16 juli Bijna tweehonderd werknemers van waterbedrijf Vitens staken vandaag vanwege de vastgelopen CAO-onderhandelingen. Op het grasveld van het hoofdkantoor in Zwolle is samen gegeten en gezongen en zijn rond het middaguur protestballonnen losgelaten. Ook de stakers van vestigingen in Utrecht, Arnhem en Leeuwarden zijn erbij.