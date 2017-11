Van Agt over speech op BFO in Zwolle: 'Eervol'

Oud-premier Dries van Agt werd gisteren geportretteerd in een Omroep Max-uitzending op NPO2. Aan de hand van de onderwerpen in zijn speech op het Bevrijdingsfestival Overijssel eerder dit jaar, werd zijn teleurstelling over het CDA-standpunt over onder meer milieu en vluchtelingen verduidelijkt.

Van Agt sprak op 5 mei in Zwolle onder andere over het milieu en de vluchtelingencrisis. ,,We kunnen niet al die mensen in ons land opnemen", sprak hij het festivalpubliek toe. ,,Maar wat meer compassie en gastvrijheid zou best kunnen en zou ons helemaal niet misstaan." Applaus volgde.

,,Veel jonge mensen op dat festival", merkte de interviewster in het programma op. ,,Zouden die geweten hebben wie u bent?" Van Agt schudt zijn hoofd. ,,Maar het was heel eervol", zegt hij in het interview. ,,En ook heel lastig. De opdracht was 'Schrijf een inhoudelijke speech', in twee minuten! Maar dat is moeilijk, een speech van twee uur is veel makkelijker."