Van arrestatieteam op station tot dakloze Sunil: Dit zijn de 10 meest gelezen verhalen uit Zwolle

Het nieuwe jaar komt dichterbij en dus blikt de Stentor in de laatste dagen van 2019 terug op het afgelopen jaar. Welke verhalen werden veel gelezen en massaal gedeeld? De verboden bruiloft aan de Noorderkolk deed dit jaar veel stof opwaaien, maar haalde het lijstje met de meest gelezen Zwolse verhalen niet. De schietpartijen in de tweede helft van het jaar behaalden de lijst eveneens niet.

Vooral oproepen deden het dit jaar goed in Zwolle. Zo werd Raymond overspoeld door reacties nadat hij een oproep deed voor een gastgezin. De oproep van Wiljan, die een blonde vrouw zocht die naar hem zwaaide op de snelweg, werd ook massaal aangeklikt. Dit waren de 10 meest gelezen verhalen uit Zwolle.

De 29-jarige Irene bewoonde sinds eind vorig jaar een appartement boven het winkelcentrum in Holtenbroek.

10. Ooit had Irene (29) een grote vriendengroep, uiteindelijk lag ze wekenlang dood in deze woning

De Zwolse Irene werd in maart levenloos in haar appartement in Holtenbroek gevonden. De vrouw lag er ongeveer drie weken. Ooit had ze een grote vriendengroep en ging ze naar festivals en feestjes. Ze werkte onder meer bij een telefoonwinkel. Totdat ze door psychische problemen thuis kwam te zitten. Na haar dood kwamen er vragen rondom de hulpverlening vanuit Creating Balance. Heeft die organisatie voldoende gedaan om haar te helpen?

Ricardo Visscher (L) uit Zwolle was één van de verleiders in het nieuwe seizoen van tv-programma Temptation Island. Hij verliet naar eigen zeggen het programma vanwege zijn gewonde broertje Stefano.

9. Verleider Ricardo uit Zwolle verlaat Temptation Island vanwege zwaargewond broertje

Ricardo Visscher deed mee aan het tv-programma Temptation Island. Zijn verblijf was van korte duur, want hij besloot de villa vroegtijdig te verlaten. De 24-jarige kreeg tijdens de opnames in Thailand te horen dat zijn broertje Stefano een ongeluk had gehad en besloot te vertrekken.

De camera's langs de A28 bij Zwolle die volgens veel mensen een flitspaal zou zijn.

8. Bestuurders in verwarring door nieuwe ‘flitspalen’ op A28 bij Zwolle

Van de een op andere dag stonden ze langs de snelweg bij Zwolle: kasten met camera's en meetapparatuur. Waren het flitspalen of werden ze gebruikt voor verkeerstelling? Weggebruikers waren in ieder geval in verwarring door de installaties. Rijkswaterstaat gaf uiteindelijk antwoord op de vraag waar die camera's voor dienden.

Raymond Top (19) uit Zwolle werd bedolven onder de reacties nadat hij in deze krant vertelde dat hij op zoek is naar gastouders die hem steun en gezelligheid kunnen geven.

7. Raymond uit Zwolle is 19 en zoekt gastouders: ‘Ik weet niet hoe het is om in een gezin te leven’

De Zwolse Raymond Top zocht een gezin om in te leven. De tiener groeide op in een verscheurd gezin en miste de warmte van een familie. Zijn oproep voor een gastgezin kwam aan bij onze lezers. De Zwollenaar werd bedolven onder de reacties nadat hij in deze krant vertelde dat hij op zoek is naar gastouders die hem steun en gezelligheid kunnen geven.

Zwaarbewapende politiemensen in kogelwerende vesten halen twee mannen uit een trein op station Zwolle. Dit gebeurde na een melding van een passagier in een trein van Emmen naar Zwolle.

6. Politie ontruimt station Zwolle 2 keer in korte tijd en pakt 5 verdachten

Het jaar 2019 was nog maar net begonnen of een massale inzet van politie had plaats op station Zwolle. Het station werd tot tweemaal toe ontruimd en passagiers werden door een arrestatieteam uit een trein gehaald. Uiteindelijk pakte de politie vijf personen, waarvan er eentje in het bezit was van een bijl.

5. Politie raakt gevoelige snaar met verhaal over dodelijk ongeluk in Zwolle: ‘Dit komt keihard binnen’

Twee agenten van de politie Zwolle deelden in oktober een aangrijpend verhaal op social media. De agenten vertellen hoe na een dodelijk ongeval op een bouwplaats de vrouw en het jonge kind van het slachtoffer worden opvangen.

Volledig scherm Sunil - videostill RTL © Videostill RTL

4. Dakloze Sunil uit Zwolle verovert harten van tv-kijkers, maar zijn buren belandden in een nachtmerrie.

De dakloze Zwollenaar Sunil deed mee aan het televisieprogramma De Sleutel van Beau van Erven Dorens. In het programma kreeg hij een woning en de kans om zijn leven weer op orde te krijgen. De tv-kijkers zaten aan de buis gekluisterd, maar zijn buren belandden in een nachtmerrie.

Wiljan zocht naar de vrouw waar hij op de A28 bij Zwolle bijzonder contact mee had.

3. Welke blonde vrouw zwaaide naar Wiljan (21) op de A28 bij Zwolle: ‘Het was heel bijzonder’

Een zoektocht na een romantisch moment op de snelweg deed het hart van menig lezer sneller slaan. Wiljan Keijl uit Oldebroek deed deze zomer een oproep op social media, want wie was de vrouw die hem vanuit een andere auto recht in de ogen aankeek en vervolgens zwaaide? Daags het verschijnen van dit artikel claimden veel vrouwen de blondine te zijn, maar de ware zat er vooralsnog niet tussen.

Bij het ongeluk reed Stegeman (inzet) zijn auto total loss.

2. Dronken PEC Zwolle-trainer Stegeman aangehouden na verkeersongeluk

PEC Zwolle-trainer John Stegeman veroorzaakte begin september een eenzijdig verkeersongeluk in Apeldoorn. De trainer bleek onder invloed van alcohol en moest zijn roze papiertje inleveren. In de week na de crash ging hij bij een avond van de businessclub door het stof. De oefenmeester kreeg van justitie ‘een forse geldboete’ en werd door de club ook gestraft.

1. Aangrijpend: jongetje in auto dronken vader op A28 kan niet naar zijn moeder. Die zit in een tbs-kliniek