Van barman naar pleegouder: Singel-Dirk waakt nu met zijn Anna over kinderen die veiligheid zoeken

Zwolle staat vast in avondspits door aanrijding op IJsselbrug, én kapotte vrachtwa­gen op A28

Zwolle is aan de westelijke zijde in de avondspits dinsdagavond redelijk vast gelopen. Op de IJsselbrug was maar 1 rijstrook beschikbaar door een aanrijding en om het nog beter te maken is ook op de A28 richting het noorden een rijbaan afgesloten door een vrachtwachten met panne.

14 december