Van Beek Lederwaren stopt na dik 80 jaar met winkel in Zwolle

De winkel begon in 1935 vanuit het pand waar de familie Van Beek woonde. Na grondlegger Wim van Beek stonden diens zonen Han en Jos aan het roer. Inmiddels staan de zonen Maarten en Joost van ‘Han de tassenman’, die in 2017 overleed, aan het roer. Zij hebben nu de knoop doorgehakt om met de winkel te stoppen. ,,Niet omdat we niet anders kunnen. Maar je wil wel de situatie voor zijn dat je móet stoppen’’, zegt Maarten van Beek.

Volgens hem en zijn broer is het voor kleine zelfstandigen in deze branche bijna niet meer vol te houden. Daarnaast speelt mee dat de Grote Markt in de loop der jaren steeds meer is veranderd in een horecaplein. ,,Daar hebben we aan de ene kant veel baat bij. Aan de andere kant wordt onze ruimte er door beperkt’’, legt Van Beek uit. De webshop gaat door zonder personeel. Voor veel van de huidige medewerkers ligt al een nieuwe kans te wachten, weet Van Beek. ,,Waar mogelijk zullen wij ze hierbij helpen.’’