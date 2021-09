Van bloemencorso via TikTok naar Ahoy: Zwols dweilorkest leeft zijn droom dankzij ‘Bacardi Lemon’

VideoVan een deuntje op een bloemencorso in Vollenhove naar spelen in Ahoy. Het Zwolse dweilorkest 103dB is door Mart Hoogkamer - die van dé zomerhit van 2021, Ik Ga Zwemmen (in Bacardi Lemon) - uitgenodigd om hem te ondersteunen tijdens een optreden in de Rotterdamse evenementenhal. En dat dankzij een TikTok-filmpje met bijna 160.000 kijkers.