Van carnaval tot discowassen: 11 x weekendtips in Zwolle

Nog geen weekendplannen? Er valt dit weekend genoeg te doen in Zwolle. Wat dacht je van carnaval vieren of de carnavalsoptocht bekijken? Ook als je geen trek hebt in het verkleedfeest, zijn er nog andere leuke activiteiten. We hebben elf weekendtips voor je op een rij gezet:

Benefietoptredens Turkije en Syrië

Utku Geçgel en Yağmur Şimşek studeren als Turkse pianisten aan ArtEZ Zwolle en de gevolgen van de aardbeving in Turkije en Syrië gaat hen aan het hart. Daarom houden ze op 16, 17 en 18 februari benefietoptredens in Zwolle. De opbrengst gaat volgens hen naar Giro555 en de Turkse non-gouvernementele organisatie Ahbap.

De optredens op een rij:

- Vrijdag 17 februari Odeon/Café Foyer 11.00-16.00 en 18.00-20.00 uur;

- Zaterdag 18 februari Academiehuis: 14.00-17.00 uur.

Volledig scherm Utku Geçgel en Yağmur Şimşek. © ArtEZ.

Carnaval in Zwolle

Zin om carnaval te vieren in Sassendonk, oftewel Zwolle? Van vrijdag 17 tot en met woensdag 22 februari 2023 kun je bij veel Zwolse horeca terecht om te feesten. Trek dus je mooiste carnavalskostuum en ga naar een van de vele evenementen. Alles over het programma per dag en de praktische informatie vind je in dit artikel.

Verhalen over carnaval

Op vrijdagavond 17 februari vertellen Jan Paul Bakker en Wim Klein Heerenbink over het typische karakter van carnaval in Sassendonk en de oorsprong van de tradities. De heren zijn allebei stadsprins geweest en kennen dus alle facetten van het Zwolse carnaval. In het tweede gedeelte van de avond wordt het Zwolse carnaval vergeleken met Brabant en Limburg. Ook is er carnavalsmuziek te horen. Interesse? Kom dan vanaf 19.30 uur naar Van der Velde in de Broeren. De toegang is gratis. Aanmelden kan hier.

Volledig scherm Waanders in de Broeren heet sinds kort Van der Velde Boeken. © indebuurt Zwolle / Kyra Dirksen.

Carnavalsoptocht

Zoals ieder jaar is er ook een carnavalsoptocht met praalwagens. Deze optocht op zaterdag 18 februari kun je op verschillende plekken in en rondom het centrum van Zwolle bekijken.

De route van de optocht

De Sassendonkse carnavalsoptocht start om 13.45 uur en begint bij de Wethouder Alferinkweg. Voor de optocht is er tussen 09.45 tot 11.05 een act op het Rodetorenplein.

Dit is volgens de gemeente Zwolle de route: Wethouder Alferinkweg (start), Hortensiastraat, Assendorperstraat, Groot Wezenland, Burgemeester van Roijensingel, Sassenpoortenbrug, Wilhelminasingel, Ter Pelkwijkstraat, Gasthuisplein, Oude Vismarkt, Grote Markt, Luttekestraat, Eekwal, Jufferenwal en Rodetorenplein.

Dagboek van een vluchteling

De muziektheatervoorstelling Dagboek van een vluchteling gaat vrijdagavond in première in Sio aan de Thorbeckelaan in Zwolle en vertelt het waargebeurde verhaal van de Syrische Yazan. “Na het uitbreken van de oorlog in Syrië besluit de zestienjarige Yazan in zijn eentje te vluchten naar Europa. Hij wil weg van de oorlog. Dit betekent echter dat hij zijn familie moet achterlaten. Toch lijkt vluchten beter dan te moeten vechten voor Bashar al-Assad, de president van Syrië. Onderweg komt Yazan voor onmogelijke keuzes te staan, waarbij elke optie fataal kan zijn.” Een ticket vanaf 15 euro scoor je hier.

Lukt het niet erbij te zijn? De voorstelling is in Zwolle ook op 22 april in de Groote Sociëteit en 7 mei in de Theodorakapel te zien.

Discowassen

Speciaal voor carnaval kan je vrijdag 17 februari weer discowassen bij Bas Autowas aan de Wilhelm Röntgenstraat 1. Tussen 18.00 en 20.00 uur kun je langskomen.

Queernight

De Zwolse theaters en het COC Zwolle organiseren op vrijdag 17 februari de tweede Queernight in Schouwburg Odeon. Op deze avond wordt het thema intersectionaliteit besproken. “Het fenomeen van maatschappelijke ongelijkheid dat zich voordoet langs verschillende assen. Gast deze avond is de pianist, docent en activist Djuwa Mroivili”, melden de Zwolse Theaters. Een kaartje van 3,50 euro koop je hier.

Volledig scherm Odeon. © indebuurt Zwolle

Improvisatietheater

Zin in een avond vol improvisatietheater? Aan de Overkant, Excuses voor het Ongemak, PeperDus en Uitzending Gemist spelen in een wisselende samenstelling op vrijdag 17 februari een voorstelling. Dat doen ze om 20.00 uur bij de Joseph Wresinski Cultuur Stichting Theater in de Floresstraat. “De avonden staan bol van geïmproviseerde, unieke scenes en sketches. Hoewel de clubs strijden voor de Zwolsche improcup gaat het vooral om het gevoel van verbinding, plezier, uitdagen en het publiek verrassen en laten genieten”, meldt de organisatie. “De entree is gratis en na afloop van de voorstelling gaat er een pet rond. De bezoeker bepaalt zelf wat hij de voorstelling waard vond.”

Volledig scherm © Ellen Zandink.

Urban jazz-concert

Zin in een urban jazz-concert? Dat kan op zaterdagavond 18 februari in het industriële theater van Perron038. Common Ground organiseert hier om 20.00 uur een concert met het Artvark Saxophone Quartet en de breakdance-skills van Menno van Gorp. Een kaartje kost 20 euro, als je student of tot en met 18 jaar bent betaal je 7,50 euro.

Albumpresentatie Om de Hoek

De Zwolse viermansband Om de Hoek presenteert op zondagmiddag 19 februari om 15.30 uur hun nieuwste album in Hedon. Het optreden is een eerbetoon aan de Zwolse tekstschrijver en hertaler Frank Schaafsma, die de teksten van de band hertaalde en afgelopen zomer overleed. Het album heet Hercules-tijd en de toegang is gratis.

Volledig scherm Foto: Klaas Boessenkool / Om de Hoek.

Muziek bij Café Koos

Op zondagavond 19 februari kun je bij Café Koos vanaf 19.30 uur genieten van Sunday Sessions met Jamsessie. Eerst hoor je r&b, soul en hiphop en daarna ga je met z’n allen jammen.

