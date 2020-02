Van de Rambo van Zwolle tot getraumatiseerde oorlogsveteraan; Léo Major kon de vrede niet vinden

In het donker zien ze in de verte al de eerste huizen van Zwolle. Ze sluipen verder. Léo draagt gympen, als verkenner en sluipschutter in het Canadese leger heeft hij geleerd zich geruisloos te verplaatsen. Eén klein geluidje en je bent dood. Bij de spoorlijn steekt Léo als eerste over. Achter hem maakt Willy per ongeluk toch geluid en onmiddellijk klinkt Duits geweervuur. Léo schiet terug, maar kan zijn maatje niet meer redden. Hij pakt diens machinegeweer en gaat alleen verder, de donkere stad in. Het is 13 april 1945.