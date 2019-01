Van dominee Gremdaat, SmulWeb tot Joe Bonamassa: Zwols bedrijf TradeCast biedt iedereen tv-kanaal

Video regeert. Zelfs de grootste nitwit op mediagebied voelt 't aan zijn water. Toch verbaast het Yillmaz Schoen (39) dat traditionele uitgeverijen er bar weinig mee doen. Over een paar jaar wordt alles uitgelegd in filmpjes, stelt de eigenaar van het Zwolse bedrijf TradeCast. Video's over het invullen van de belastingaangifte. Over het onderhoud aan de tuin. Het maken van bessenjam. Of het bespelen van de banjo. Verzin 't maar. En hoewel die video’s ook op YouTube staan, verschuift de markt snel naar professioneel uitgeruste (betaal)kanalen, voorspelt hij. Net zoals de omroepen het zwaar krijgen door Netflix en andere aanbieders. Alles is in beweging. ,,Het televisiebolwerk in Hilversum zie je nu al afbrokkelen. Minder kijkers, minder subsidie. Aan de andere kant van het spectrum zitten gratis kanalen als YouTube, Facebook en Instagram. Waar je materiaal mag uploaden, maar waar je geen eigenaar meer bent. Dat kent dus veel beperkingen. Tussen de omroepen en YouTube zit niets. Of zat niets. Want dat is onze plek geworden.''