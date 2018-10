Van doodsaaie kantoorwijk naar het visitekaartje van Zwolle

interview Vuurwerk­ver­bod? Een voor- en tegenstan­der tegenover elkaar

10:50 Aan een landelijk vuurwerkverbod durft het kabinet zijn vingers niet te branden. De hete aardappel is nu doorgeschoven naar de gemeenten. Zij krijgen waarschijnlijk de mogelijkheid om vuurwerk te verbieden. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt dit plan. Is zo’n gemeentelijk verbod op vuurwerk wel zo’n goed idee? Een voor- en tegenstander over het vuurwerkverbod.