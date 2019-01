Van drugshandel verdachte Zwollenaar kocht hondenbrokjes van de winst

De aanloop van gebruikers bij de voordeur van Amanda de W. in Holtenbroek was vorig jaar zo groot, dat buren begonnen te klagen. Cocaïne, xtc, amfetamine, speed: noem het en ze leverde het. Althans, dat is het beeld dat het Openbaar Ministerie dinsdag in de rechtszaal in Zwolle schetste. Op 22 augustus werden De W. en de 24-jarige Germain S. opgepakt bij een deal aan de Kranenburgweg.

Bijstandsuitkering

De W. is een alleenstaande moeder met kinderen die rond moest komen van een bijstandsuitkering. Dat lukte niet en zo kwam ze in de drugshandel terecht. S. kwam begin 2018 na acht jaar vrij uit een jeugdinrichting. In juni dat jaar werd hij zijn huis in de binnenstad in Zwolle uitgezet. Zwervend over straat ontfermde De W. zich over hem. En ook hij ging drugs verkopen. ,,Niet samen met haar. Gewoon, voor eigen gewin en om brokjes voor mijn hond te kunnen kopen.’’ Tegen hem eiste de officier een jaar cel waarvan vier maanden voorwaardelijk. De winst uit de drugshandel van De W., totaal meer dan 16.000 euro, moet ze aan de staat betalen, vindt het Openbaar Ministerie.